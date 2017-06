HÉBERT, Huguette



À l'Hôpital l'Hôtel Dieu de Québec, le 24 juin 2017, à l'aube de ses 70 ans, est décédée madame Huguette Hébert, épouse de feu monsieur Pierre Parent, fille de feu monsieur Jean-Paul Hébert et madame Rita Pichette. Elle demeurait à Ste-Brigitte de Laval. La famille vous accueillera vendredi, jour des funérailles, de 12h à 13h45 au centre commémoratifet de là au cimetière de Ste-Brigitte de Laval. Madame Hébert laisse dans le deuil ses filles : Marie-Chantal (Xavier Gaud) et Annick (Jean-François Cloutier); sa mère madame Rita Pichette, ses petits-enfants: Trevor-James, Lea-Marie, Mia et Félix ; ses soeurs : Micheline, Claudia (André Consigny), Nicole (Gaétan Lachance), Marjolaine et Jacinthe ; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Parent : Richard, Victor (Danielle Lapointe), Guy (Lise Turcotte), Daniel (Lyne Alain), Serge, François (Nathalie Boucher), Jocelyn, Jocelyne et Marie (Marc Simard), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à l'équipe de l'Hôpital l'Hôtel Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la maison Michel Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Ville de Québec, QC G1T 1P5 www.michel-sarrazin.ca