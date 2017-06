AUBERTEIN, Christiane



À la Maison Michel-Sarrazin, le 23 juin 2017, à l'âge de 77 ans, est décédée Christiane Aubertein, née à Paris, fille de Paul Aubertein et Jeanne Siebert. Elle demeurait à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans. Elle est allée rejoindre son fils Michel François et laisse dans le deuil son époux Arthur-H. Simard, son fils Stéphane Simard (Patricia Noël) et ses petits-enfants Carole Ann et Jean Christophe. Elle laisse également dans le deuil sa sœur et ses frères Annie (Lucien Deschamps), Jean-Paul (Colette Aubertein), François (Michel Aubertein-Labat), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard, neveux, nièces et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101 Chemin St-Louis, Québec (QC), G1T 1P5, Tél. : 418 687-6084 www.michel-sarrazin.caoù la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireF.-X. Bouchard inc1186, chemin RoyalSt-Pierre I.O. G0A 4E0Pour renseignement : 418 663-9838Condoléances par télécopieur : 418 660-1614Courriel : info@fxbouchard.comwww.fxbouchard.com