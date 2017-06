VERRET, Louisette Lindsay



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 23 juin 2017, à l'âge de 74 ans et 10 mois, est décédée dame Louisette Lindsay, épouse de M. Roger Verret. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Line (Claude Tremblay), Nathalie (Mark Hallo), Josée (Martin Gagnon), Manon (François St-Hilaire) et François; ses petits-enfants: Jonathan (Audrey Nadeau), Michaël, Nicolas, Samuel, Laurie, Rosalie; sa sœur et son beau-frère Jacqueline (Jean Gaumond); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Verret: Richard (Lucille Alain), Guy (Céline Lacasse); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout spécial au personnel du Centre d'hébergement du Fargy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418 525-4385 www.fondationduchudequebec.ca