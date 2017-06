GERMAIN, Agathe



Au CHSLD de Donnacona, le 21 juin 2017, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Agathe Germain, fille d'Isabelle de St-Basile, fille de feu monsieur Georges Germain et de feu madame Rose-Anna Marcotte. Elle était l'épouse en premières noces de feu monsieur Jean-Claude Fiset et en secondes noces de feu monsieur Jean-Guy Pagé. Elle demeurait à St-Basile de Portneuf. Madame Germain laisse dans le deuil ses enfants: feu Denise (Michel Audy), Hélène, Louise (Réjean Pagé), Carole (Alain Frenette), Josée (Yvon Julien) et Pierre (Nicole Gagné); ses petits-enfants: Myrianne, Christian, Julie, Sébastien, Guyaume, Mylène et Jonathan; ses arrière-petits-enfants: Émilie, Anthony, Élyane, Sofia, Harisson et Léonie; ses frères et sœurs de la famille Germain: feu Bernard (feu Raymonde Plamondon), Aldéa (feu Isidore Fiset), Robert (Marie-Brisson), feu Carmen (Gaston Perron), feu Claire (feu Lucien Marcotte), feu Gertrude (feu Lucien Papillon), feu Yvon (Véronique Prévost) et feu Hazel (Fernand Marcotte); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Fiset et Pagé ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Germain ne sera pas exposée.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 13h, sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. http://www.fsssp.ca/ Les formulaires seront disponibles à l'église.