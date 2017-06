TOPPING, Michel



À son domicile, le 25 juin dernier est décédé, entouré de l'amour des siens, Monsieur Michel Topping, âgé de 74 ans. Il était le fils de feu Wilfrid Topping et feu Léontine Bureau. Outre sa conjointe Mireille, il laisse dans le deuil ses fils: Martin (Caroline), Jimmy et Patrick (Christine); ses petits-enfants: Roxanne, Elizabeth et Alexandre; son frère et sa soeur: Réjean (Micheline) et Linda; ses beaux-frères, belles-sœurs: Gaétan (Ginette), Alain (Hélène), Johanne (Michel), Sylvio (Lyne) et Rémy (Manon); plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule jeudi 29 juin de 19h à 22h.La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs du CLSC La Source Nord pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer (50-190 Rue Dorchester, Ville de Québec, Qc G1K 5Y9).