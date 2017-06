CORRIVEAU, Jacqueline Filiault



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 juin 2017, à l'âge de 83 ans et 7 mois, est décédée madame Jacqueline Filiault, épouse de feu monsieur Gérard Corriveau. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 29 juin de 19h à 21h30 et vendredi, jour des funérailles, de 9h à 10h15 au salon commémoratifet de là au cimetière paroissial. Madame Filiault laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Jacques Tremblay), Mario (Denise Laberge) et Daniel: ses petits-enfants: Véronique et Rachel Tremblay (Patrice Laroche), Stéphane (Dominique Trempe), Liliane (Mathieu Giguère), Kathy (Sébastien Martin) et Isabelle Corriveau ; ses arrière-petits-enfants: Maïna, Mathys, Benjamin, Zachary, Sarah-Léane, Megan et Gabriel; sa belle-sœur Noëlla Bélanger (feu Roger Filiault), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau: Rita, Monique (Roger Gaudreau), Jean-Guy (Lise Tanguay), Marcel (Carmen Rochette), Eva Essiambre (feu Jean-Paul Corriveau) et Géraldine Alvarisse (feu Jean-Claude Corriveau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de feu Renald Corriveau et la belle-sœur de feu Jeanne-D'Arc Corriveau (feu Charles-Henri Dubord). Remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc G1S 3G3 www.cancer.ca