PARÉ, Gérard



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 25 juin 2017, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédé monsieur Gérard Paré, époux de feu madame Rita Boissonneault, fils de feu madame Euchariste Carette et de feu monsieur Philias Paré. Il demeurait à Québec.Il a été confié à laSelon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation suivra tout de suite après au cimetière Les Jardins Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Daniel Denis), Serge et Lyne (Claude Gosselin); ses deux sœurs: Irène et Madeleine (feu Philippe Mercier); ses neveux et nièces, particulièrement M. Raymond Boissonneault et ami(e)s dont Mme Simone Gosselin. La famille tient à remercier le personnel de la résidence " Les jardins Lebourgneuf ", le personnel soignant de l'Hôpital Laval et en particulier le docteur Morasse, pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Tél. : 418 656-4999, site web : https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/DI2017/ Des formulaires seront disponibles sur place.