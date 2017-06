BILODEAU, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 juin 2017, à l'âge de 53 ans et 9 mois, est décédé M. Yvon Bilodeau, époux de dame Brigitte St-Hilaire, fils de M. Lucien Bilodeau et de dame Ghislaine Grondin. Natif de Saint-Patrice, il demeurait à Sainte-Marie de Beauce.Départ du funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. à 14 h 45 pourLa famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi le 29 juin de 19 h à 21 h 30, vendredi, jour des funérailles, à compter de 12 h 30. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse et ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants: Maxime (Kelly-Ann Patry) et David; ses frères et sa sœur: André (Chantal Lambert), Alain (Martine Bégin), Josée (Stéphane Létourneau), Dany (Jinny Laplante); ses beaux-parents: Rosaire St-Hilaire et Raymonde Vallée; son beau-frère Michel; sa belle-sœur Édith (Yvan Giguère), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Crépuscule (774-G, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Beauce, G6E 0K6)