ROCHETTE

Raymonde Blackburn



Au CHSLD Vigi St-Augustin, le 14 juin 2017, à l'aube de ses 85 ans, est décédée madame Raymonde Blackburn, épouse de monsieur Guy Rochette. Elle était la fille de feu Yvan Blackburn et de feu Juliette Lajoie. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra vos condoléances aude 13h à 15h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial de St-Augustin. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Jacques (Lyne Milhomme), Michel (Jocelyne Dubeau), Guylaine (Eric Laganière); ses petits-enfants: Mélissa, Sophie et Pascal (Camilia Bélanger); son arrière-petite-fille Chloé; son frère, Réjean (Mariette Leclerc), sa soeur, Micheline (feu Dominique Poulin), ses beaux-frères: Daniel Bissonnette (feu Nicole) et Robert Manny (feu Dina); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Rochette: Roger (feu Gertrude Boulanger), Rolande (Jean-Yves Trépanier), Louiselle (feu Roméo Boulanger), Huguette (feu Jean-Claude Denis), Denise (feu Guy Côté), feu Micheline (Roger Julien), Gilles, André (Ginette Soucy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère, Yvan et sa belle-soeur, Lise Grondin. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Vigi St-Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués.