BILODEAU, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 juin 2017, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Claude Bilodeau, conjoint de dame Linda Toussaint. Il demeurait au Lac-Beauport.La famille vous accueillera à l'église à compter de 9h. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Linda, ses parents: Réal Bilodeau et Dolores Baron; son frère Yves (Agnes Gandy), sa sœur Sylvie (Alain Gosselin), la fille de sa conjointe Linda (Fanny Toussaint et son conjoint Jean-Philippe Grimbert), sa belle-mère Noëlla Ouellet, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Toussaint ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis dont ses confrères et consoeurs de la grande famille des pompiers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél : 418-525-4385. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.