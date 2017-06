BOSSÉ, Léontine Lévesque



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 16 juin 2017, est décédée à l'âge de 90 ans et 11 mois, Mme Léontine Lévesque, épouse de feu M. Ovila Bossé; fille de feu Mme Amérilda Rousseau et de feu M. François Lévesque. Elle demeurait autrefois à Mont-Carmel de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 13 h à 14 h 20.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gisèle (Hermel Lévesque), Monique (Armand Labrie), Maxime (Diane Dubé), Jeannette (Marian Dumais); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de : feu Rose-Anna (feu Paul Paradis), feu Marie-Thérèse (feu Paul Lévesque), feu Arthur (feu Gracia Jean) (feu Thérèse Martin), feu Léopold (feu Georgette Bossé), feu Lucina (feu Arsène Lévesque), feu Claire (feu Léopold Lebel), feu Anna (feu Edmond Boucher), feu Lauretta (feu Antoine Lévesque), feu Bernadette, feu Lionel, feu Laurent dit Florent. Elle était la belle-soeur de : feu François (feu Aurore Pelletier), feu Blanche (feu André Lévesque), feu Maria (feu Léo Boucher), feu Lucienne (feu Roméo Boucher), feu Georgette (feu Léopold Lévesque), Jeanne (feu Gérard Anctil), feu Lucia (feu Arthur Lavoie), Yvette (feu Siméon Nadeau), feu Robert (feu Ginette Chenard). Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements particuliers sont adressés au personnel du Centre D'Anjou, ainsi qu'au Dr Mario Lebel pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation André-Côté, 100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la