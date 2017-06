MORASSE, Juliette



À l'Hôpital Saint-Raymond, le 16 juin 2017, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Juliette Morasse, fille de feu Mandoza Morasse et de feu Zélia Bédard. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 30 juin 2017 de 19 h à 21 h 30 h età compter de 9 h., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses fils: Réjean (Renée Cantin), Yvon (Lyne Robitaille) et Yvan; ses petites-filles adorées: Elisabeth, Erica (Geneviève Sauvageau), Janie ainsi que Fauve et Lydia (leur mère Cathy Moisan); sa sœur Marguerite (feu Robert Trudel); son frère l'abbé Laurier; ses belles-sœurs: Emilienne (feu Edgar Morasse) et Marcelle (feu Jean-Claude Morasse) ainsi que son amie Hélène Martel. Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs: Hervé (Thérèse Renaud), Rosario (Marie-Anna Trudel), Urbain (Bernadette Cantin), Laurent (Anita Côté), Dolores (Jules Morasse), Jeannine (Georges-Henri Robitaille), Colette (Jean-Yves Jobin) et Antonia (Jean-Marie Beaupré) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lamontagne. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Raymond pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.