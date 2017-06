Améliorer son propre sort n’est pas toujours facile

Je me réfère à celle qui signait « Une femme, une épouse et une mère ». Cette personne vit avec un mari qui lui fait la vie dure depuis plus de 50 ans. Il abuse de violence psychologique au point où elle dit ne plus pouvoir le supporter. À part leurs enfants qui viennent parfois la visiter, toutes leurs connaissances les fuient à cause de lui.

Au bout du rouleau elle ne sait plus quoi faire. Elle vous écrit pour demander conseil. Si j’avais eu personnellement à lui répondre, j’y serais allé d’une façon beaucoup plus douce que vous. Si cette femme perdure encore à vivre auprès de son si détestable mari, c’est qu’elle est incapable de quitter le navire. Dans un tel cas, le fouet n’est pas de mise puisqu’il ne s’agit pas d’une femme qui a du caractère.

Elle a juste besoin d’une bonne tape dans le dos pour lâcher prise, avant de pouvoir le quitter son bateau, ce qui n’est pas prévu pour demain matin. Dans un cas comme le sien et avec le caractère qu’elle me semble, ou ne me semble pas avoir, un bon coup de vent vaut mieux qu’un petit coup de fouet.

Ginette

Autrement dit, avec une personne faible, je devrais éviter de donner le seul conseil valable, soit de sortir de là au plus vite parce qu’elle ne le mérite pas. Je devrais la laisser continuer à mariner dans le jus de violence, imposé par son mari depuis plus de 50 ans, en lui disant « Pauvre vous, vous faites bien pitié! » Les trois médecins consultés en sont arrivés à la même conclusion, à savoir qu’elle souffrait psychologiquement au point de risquer d’en crever si elle restait là, et moi je ne devrais pas lui donner mon opinion sous prétexte de la brusquer. Il est de première nécessité que chaque humain apprenne à se respecter. Et c’est ça qu’elle avait besoin de se faire dire. Qu’elle suive le conseil ou pas sera son choix personnel.