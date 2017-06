Arik Sikula dominant

Contrairement au festival offensif de la veille, les Capitales et les Aigles de Trois-Rivières ont été plutôt conservateurs mercredi soir au stade Canac et la formation de la capitale nationale a eu gain de cause au compte de 6-1.

Le tournant du match fut sans aucun doute la performance du lanceur Arik Sikula, qui a accordé son premier coup sûr en sixième manche, avec les buts remplis. Heureusement pour lui, il a pu compléter la manche sans dégât. Au cours de ses six manches sur la butte, Sikula a réussi 10 retraits au bâton, un record de concession cette saison. L’artilleur de Québec a concédé trois buts sur balles et deux coups sûrs.

« Un match sans point ni coup sûr après six, c’est incroyable. On le sait que Blanco et Gélinas lancent bien et on avait besoin d’un bon partant et la performance de Sikula a été incroyable », a déclaré l’assistant-entraîneur Jean-Philippe Roy en fin de partie.

En troisième manche, un ballon de Maxx Tissenbaum s’est converti en double, permettant à James McOwen de croiser la plaque. La manche suivante, le simple de Daniel Rockett a permis aux Caps de doubler leur avance dans la partie.

En fin de septième manche, McOwen a consenti son quatrième circuit de la saison afin de donner une nouvelle avance aux bombardiers du stade, menant par 2. Patrick Scalabrini, absent à nouveau du match en raison de problèmes de santé, a vu sa troupe dirigée par Roy ajouter deux autres points en fin de huitième manche.

Julio qui ?

Pressenti comme étant la nouvelle superstar des Aigles, Julio Martinez détenait une moyenne au bâton de ,368 avec quatre circuits, neuf points produits et six buts volés avant le début de la série entre les deux formations québécoises. Cependant, le Cubain est loin d’avoir impressionné lors de ces deux premiers matchs de la saison au stade Canac. Premièrement, il a réussi un seul coup sûr en quatre présences au bâton mardi, alors que pour la partie de mercredi soir, il a été blanchi en quatre apparitions.

Le seul point des Aigles a été réalisé par Javier Herrerra en septième manche, pendant que les Capitales réussissaient le double jeu.

Le « closer » vedette de Québec Jon Fitzsimmons s’est blessé lors de sa présence au monticule et d’après le gérant Scalabrini, qui a fait une apparition-surprise en deuxième manche dans le match, Fitzsimmons pourrait être sur le carreau pour plusieurs matchs.