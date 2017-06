PELLETIER LEBEL, Colombe



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 juin 2017, à l'âge de 78 ans et 3 mois, est décédée dame Colombe Pelletier, épouse de feu monsieur Jean-Marie Lebel. Elle demeurait à Saint-Pamphile de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses fils: Ghislain (Marie-Line Thibault), Alain (Guylaine Mercier), elle était également la mère de feu Guylaine; sont aussi affectés par son départ ses petits-enfants: Guillaume et Mélisandre; ses soeurs: Madeleine (Rodrigue Robichaud), Marielle (Marc Brochu). De la famille Lebel, elle était la belle-soeur de : Doris (Jacques Thiboutot), Hervé (feu Monique Bélanger), feu Jeannine (Paul-Henri Ouellet), Paul-Aimé (Noëlla Bourgault), feu Colette (feu Denis Fortin), Jacques (Lise Carrier) et Lorraine (Réjean Clermont). Elle laisse également dans le deuil ses filleules Lili Robichaud et Josée Lebel, son filleul Jean-François Lévesque, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny, ainsi qu'au personnel de la Villa Joie De Vivre de Saint-Pamphile pour leur présence et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi jour des funérailles à compter de 11h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial " Bellevue ".