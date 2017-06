Commerce en ligne: les Américains dominent

Le commerce en ligne québécois et canadien est largement dominé par des détaillants américains alors que le géant Amazon consolide sa position de tête, indique une étude de BMO Marchés des capitaux.

L’an dernier, les ventes en ligne ont atteint les 18 milliards $ au Canada. Or, 20 % des transactions sur le web ont été effectuées sur un des sites du géant Amazon de Seattle.

Les ventes en ligne d’Amazon ont totalisé tout près de 3,5 milliards $ l’an dernier, en forte croissance par rapport aux 2 milliards $ de ventes enregistrées en 2014.

« Amazon est en forte progression et continue de séduire les consommateurs en raison de son service Prime qui offre pour 79 $ par année la livraison gratuite en moins de 24 heures », signale l’analyste de la BMO, Peter Sklar.

Selon ce dernier, la progression d’Amazon.com et d’Amazon.ca est fulgurante et demeure une « menace » pour les détaillants canadiens incapables de rivaliser avec les bas prix du spécialiste américain de la vente en ligne.

Depuis cinq ans, Amazon a étendu de façon importante le nombre de produits offerts (nourriture, vêtements, cosmétiques, mode, électroniques, accessoires pour animaux et films en visionnement continu, etc.) et distribués sur ses sites transactionnels.

Le club des 100 M$

En tout, 22 grands détaillants ont réussi à brasser plus de 100 millions $ de revenus sur le web l’an dernier au Canada.

Or, sur les 22 détaillants recensés par BMO qui ont déclaré des ventes de plus de 100 millions $, 18 sont des détaillants étrangers.

Au palmarès des meilleurs vendeurs canadiens, le détaillant La Baie d’Hudson/Saks arrive au 13e rang, loin derrière les Apple, eBay, Costco et Walmart.

D’importants détaillants canadiens, comme Canadian Tire, ne figurent toujours pas dans le « club » des 100 millions $ de ventes annuelles sur le web.

Wayfair en croissance

L’analyste de la BMO note que le détaillant américain de meubles et de décoration intérieure Wayfair a enregistré une forte poussée de croissance au cours des deux dernières années.

En 2016, Wayfair, de Boston, a écoulé pour plus de 106 millions $ de marchandises sur le web auprès des consommateurs canadiens.

Les 10 plus gros vendeurs en ligne l’an dernier

Amazon - 3 474 milliards $ Apple - 1,619 milliard $ eBay - 1,5 milliard $ Costco - 771 millions $ Walmart - 605 millions $ Staples/ Bureau en gros - 595 millions $ Best Buy - 462 millions $ Sears.ca - 394 millions $ Alibaba - 305 millions $ Home Depot - 229 millions $

Source : BMO Marché des capitaux

Quelques détaillants québécois s’en tirent bien

Spécialiste du commerce au détail et professeur émérite de marketing à HEC Montréal, Jacques Nantel a répondu à trois de nos questions.

En voyant les données sur les ventes en ligne, êtes-vous surpris de voir autant de détaillants étrangers dominer au pays ?

Non. C’est une tendance de fond qui est présente depuis plusieurs années. Je note que l’on est en train d’exporter tranquillement notre consommation. Nous avions déjà fait cela avec notre production manufacturière. Ce n’est pas une bonne chose, notamment au niveau du PIB et pour la création d’une économie forte. Beaucoup de ces achats ne sont pas réalisés (près de la moitié) sur des sites canadiens. Ce sont beaucoup de taxes qui ne sont pas perçues. C’est plus facile d’être compétitif sur le web lorsque tu ne paies pas de taxes dans le pays où tu vends. Écoutez, Amazon détient 50 % du commerce en ligne aux États-Unis. Ce sont des géants.

Est-ce que des détaillants canadiens tirent tout de même leur épingle du jeu ?

Canadian Tire s’en tire très bien. On peut parler également de Sports experts au Québec (et de Sport Check dans le reste du pays). Il n’y en a pas des masses. Il y a beaucoup de petits détaillants au Canada, et nos petits détaillants ne sont pas forcément présents en ligne. Ce qui cause un problème. Il y a un joueur comme La Maison Simons qui paraît bien et qui tire d’importants revenus de sa présence sur le web. Le détaillant Simons est apprécié autant en ligne qu’en magasin. C’est sa force.

Que direz-vous aux détaillants québécois qui veulent vendre en ligne ?

Les données sont très inquiétantes pour les détaillants québécois et canadiens. Je leur dirais de porter une attention particulière à la logistique. Il n’y a rien de pire que de faire 20 000 ventes en ligne et de ne pas être capable de livrer à temps. Beaucoup de détaillants doivent penser d’abord à la logistique.