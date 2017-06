Des bières sèches pour se rafraîchir

Les bières liquoreuses ont moins la cote l’été, et pour cause. Les températures élevées et le soleil persistant nous donnent le goût de déguster des bières plus délicates, plus faciles à boire. Au revoir les sucres résiduels, bonjour les bières sèches et aromatiques!

Délicates et aromatiques

Bière de Coin d’Rue

L’Espace Public, à Montréal

Le nez: Citron et yaourt nature

En bouche: Acidulée et très rafraîchissante

Pourquoi c’est bon: Très légère en bouche, mais munie d’une acidité fruitée persistante, cette bière de soif réussit à faire aimer la bière à ceux qui pensent ne jamais pouvoir en aimer.

Saison Bee-Bop

Le nez: Pêches et herbes

En bouche: Soyeuse et élégante

Pourquoi c’est bon: Les houblons et le caractère fermentaire de cette bière s’expriment clairement, sans jamais exagérer, dans un corps souple autant propice aux pique-niques qu’aux dégustations plus ­sérieuses.

La Festivaloise

Brasseurs Illimités, à Saint-Eustache

Le nez: Framboises et canneberges

En bouche: Sèche et acidulée

Pourquoi c’est bon: Cette bière à la ­framboise est peut-être légère en alcool (3,5 % seulement), mais elle est plus ­savoureuse que bien des bières de force normale. Sa ­framboise est très bien ­développée, sans le sucre qui l’accompagnerait dans une tarte

Saison du Bedeau

Pit Caribou, à L’Anse-à-Beaufils

Le nez: Vineuse et boisée

En bouche: Fruitée et acidulée

Pourquoi c’est bon: Les nombreuses composantes de cette recette sont en harmonie, alliant avec soin la rhubarbe aux levures dites sauvages et aux barriques mouillées de vin dans un corps très sec.

Le saviez-vous ?

On peut connaître la teneur en sucre d’une bière en s’informant sur sa «densité finale». Plus une densité est près de 0 degré Plato, plus la bière sera sèche. En guise de référence, une bière dite moyenne (pas très sèche et pas trop sucrée) aura une densité finale avoisinant les 2,5 degrés Plato.

♦David Lévesque Gendron et Martin ­Thibault sont les auteurs du livre Les saveurs gastronomiques de la bière (Druide, 2013), sacré meilleur livre sur la bière aux Gourmand Awards, gagnant du premier prix littéraire Mondial de la Bière, gagnant d’une médaille d’or au concours des livres culinaires ­canadiens de Taste Canada et finaliste pour le prix Marcel Couture. David est aussi copropriétaire de la Microbrasserie Vox Populi et Martin chapeaute la gamme Coureurs des Boires chez Oshlag.