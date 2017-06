MALONEY, Pierre



Le 22 juin dernier est décédé à l'âge de 84 ans M. Pierre Maloney, fils de feu William Maloney et feu Virginie Beaudin. Il était l'époux de Mme Gisèle Tremblay depuis 62 ans. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Allen (Miriam Dubois) et Suzanne (Richard Carpentier); ses petits-enfants: Émilie et Rémi Maloney (Jessica Coiteux), ainsi que Marie-Pier (Luis Rivas), Emmanuelle, Bernard, Heïdi et Eden-Élie Carpentier; ses arrière-petits-enfants, sa sœur Stella Maloney David, ainsi qu'autres parents et amis. Il rejoint ses sœurs: Ada, Esther, Raymonde et Esley; ainsi que son frère Douglas. La famille recevra les condoléancesde 14 h à 16 h à laLa famille tient à remercier Docteure Marie-Hélène Simard, ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay. Au lieu de fleurs, vos dons peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Anna-Laberge.