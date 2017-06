Le 13e Tournoi de golf annuel de la Fondation Académie Saint-Louis se tient aujourd’hui dans les allées du club de golf Le Grand Portneuf sous la présidence d’honneur de Stéphanie Huot, directrice générale de Complexe Capitale Hélicoptère. En plus de la formule habituelle de quatre balles, meilleure balle, la Fondation organise pour la première année, pour les anciens(es) et les élèves actuels(es), un tournoi parents-enfants en formule deux balles, meilleure balle.

Pro hockey

Une soixantaine d’amateurs de hockey ont vécu une expérience unique, le 16 juin dernier, lors du 3e Pro-Hockey, un événement au profit de la recherche sur le cancer de la prostate organisé par la Fondation du CHU de Québec. Les participants se sont mesurés à près de 30 joueurs actifs et retraités de la LNH au Complexe Les 3 glaces à Québec. La somme de 153 500 $ a été versée à l’équipe d’uro-oncologie du CHU de Québec-Université Laval afin de soutenir la recherche et l’amélioration constante des soins dans le domaine du cancer de la prostate et des cancers urologiques et amassée pour la cause grâce à l’appui du comité organisateur, des participants et des partenaires (photo).

Golf/APCHQ

Le 3e Omnium de golf-bénéfice de l’APCHQ, région de Québec, présenté le 15 juin dernier au club Lorette sous la présidence d’honneur de Luc-Antoine Boivin, a réuni 160 golfeurs de l’industrie de la construction et de la rénovation et a permis de remettre un chèque de 2500 $ à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. De gauche à droite, sur la photo: Guillaume Bouchard (Isolation Air-Plus), président de l’APCHQ, région de Québec; Carl Julien, directeur général de la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin; et Luc-Antoine Boivin (Habitations Boivin), président d’honneur du tournoi.

Boutique Prêt à reporter

Après 7 évènements éphémères Prêt à reporter, voilà que la styliste vestimentaire Magaly Lamarre (photo) a inauguré, le 16 juin dernier, son espace boutique Prêt à reporter au 856, avenue Taniata, Lévis. La boutique permet d’acquérir les articles de seconde main pour femmes des évènements antérieurs, plus de 2000 trésors griffés moyen à haut de gamme en inventaire: vêtements et accessoires (sacs à main, chaussures, bijoux, foulards, lunettes de soleil, etc.) dans un état impeccable et à prix réduit. La boutique est ouverte le vendredi, de 13h à 20h et le samedi, de 13h à 17h et sur rendez-vous le jeudi, entre 13h et 17h. Renseignements: 581 999-5138.

Anniversaires

Vincent Bolduc (photo), chroniqueur et comédien québécois, 39 ans... Simon Larose, joueur de tennis québécois, 39 ans... Terez Montcalm, chanteuse, 54 ans... John Elway, quart-arrière de la NFL (1983-98: Broncos), 57 ans... Félix Gray, chanteur français, 59 ans... Kathy Bates, actrice américaine, 70 ans... Claire Lamarche, animatrice québécoise, 72 ans.

Disparus

Le 28 juin 2016. Scotty Moore (photo de gauche), 84 ans, le guitariste d’Elvis Presley... 2016. Buddy Ryan (photo de droite), 82 ans, ancien coordonnateur de la légendaire brigade défensive des Bears de Chicago des années 1980... 2016. Pat Summitt, 64 ans, la légendaire entraîneuse de l’équipe féminine de basketball de l’Université du Tennessee... 2015. Chris Squire, 67 ans, bassiste et cofondateur du groupe rock Yes.