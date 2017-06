Josée Néron veut redonner vie au marché immobilier

Josée Néron veut ralentir la progression des nouveaux développements domiciliaires à Saguenay pour préserver la valeur des maisons existantes.

Pour atteindre cet objectif, Mme Néron entend mettre en place des programmes pour revitaliser les vieux quartiers et concentrer les développements domiciliaires à l’intérieur des rues déjà construites.

Ces politiques permettraient de redonner vie au marché de la vente de maison, qui s’essouffle dans la ville.

« Le marché de la revente de maison à Saguenay est au ralenti. Le délai moyen pour vendre sa maison est de 126 jours, alors qu’il était de 87 jours il y a 5 ans. La Ville a un rôle à jouer pour favoriser le marché », a affirmé la chef de l’Équipe du renouveau démocratique.

MOINS DE NOUVELLES RUES

Selon la candidate à la mairie, l’ouverture de nouvelles rues n’est pas nécessairement rentable pour une municipalité. Bien que de nouvelles constructions amènent de nouveaux revenus en taxation, elles amènent aussi des dépenses.

Pour encourager l’industrie de la construction, Mme Néron veut favoriser la rénovation plutôt que la construction de maisons neuves.

Toutes ces mesures, croit Josée Néron, feront de Saguenay une ville qui gagnera en efficacité et qui sera plus verte. Il sera ainsi possible de mettre en place des infrastructures favorisant la marche et le vélo et d’assurer une plus grande efficacité des circuits de transport en commun.