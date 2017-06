La classe politique en a marre

La série d’incendies suspects dans les bâtiments de l’ancienne usine Graphic Packaging à Jonquière se poursuit alors qu’un sixième incendie s’est déclenché dans la nuit de mardi à mercredi. La classe politique est unanime : la facture ne revient pas à Saguenay.

BayShore, qui possède le terrain, devra démolir le bâtiment et c’est à l’ancien propriétaire, Graphic Packaging, que revient la décontamination du site. Pour l’instant, ces derniers ont entamé des démarches qui devraient aboutir le 18 août.

Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, confirme, après sa rencontre avec le ministère de l’Environnement, que Graphic Packaging déposera une étude de caractérisation des sols milieu août.

« Nous sommes satisfaits de la rencontre et nous ferons notre possible pour que cette situation complètement intolérable se termine, nous allons collaborer avec Saguenay », explique Sylvain Gaudreault.

Photo Roger Gagnon

LA VILLE AU BOUT DU ROULEAU

Ce dernier souligne que la sécurité des lieux est un enjeu majeur dans le dossier et que Saguenay devra faire sa part, pour ensuite réclamer un remboursement à BayShore, premier responsable du site selon le Code civil.

« Nous avons tout fait ce qui est en notre possible, autant du niveau moral que judiciaire, mais BayShore demeure une coquille vide, peu importe la flèche qu’on leur lance », souligne le conseiller de l’arrondissement Jonquière, Jonathan Tremblay, consterné.

M. Tremblay raconte qu’il n’a jamais vu de compagnie aussi détestable et sans cœur que BayShore. Selon lui, la compagnie est au courant des incendies et qu’une personne est décédée, mais ils ne bronchent pas. Ils leur auraient même déjà répondu qu’ils n’ont pas l’intention d’agir prochainement.

La Ville de Saguenay a fait appel au gouvernement du Québec afin de mettre de la pression sur la compagnie qui refuse d’entendre raison. Selon le conseiller municipal, l’aide de Québec sera bénéfique non seulement pour sécuriser les lieux, mais aussi pour pousser la compagnie à agir.

DANS LA MIRE DE BLACKBURN

« Les citoyens de Saguenay ont déjà perdu plus d’une centaine d’emplois, ils n’ont pas à assumer en plus la facture pour la démolition et la dépollution du site », souligne Jean-Pierre Blackburn, par voie de communiqué.

Il ne ferme pas la porte à une éventuelle prise de possession du site pour taxes impayées une fois qu’il sera dépollué.

« Il s’agit d’un emplacement rempli de bénéfices pour Saguenay. Une fois que les compagnies visées se seront occupées du site, Saguenay pourrait se porter acquéreur, mais pas avant, ce n’est pas aux citoyens de payer pour ça. »

Saguenay rappelle aux citoyens que se rendre sur les lieux engendre un énorme risque pour la sécurité. Le bâtiment n’est plus stable et a été très affaibli par les incendies des derniers mois.