Le Drakkar sélectionne Alexandre Texier

Le Drakkar de Baie-Comeau a réalisé un coup intéressant, au 17e rang de la première ronde mercredi matin, en sélectionnant l’attaquant français Alexandre Texier qui avait été un choix de deuxième tour des Blue Jackets de Columbus samedi dernier.

Texier a passé la dernière saison avec les Brûleurs de Loups de Grenoble en Ligue Magnus, la meilleure ligue de France. Au repêchage de la LNH le week-end dernier à Chicago, le joueur de centre de 6 pi et 187 lb avait laissé entrevoir la possibilité de poursuivre son développement en Europe, probablement en Suède ou en Finlande.

UNE OPTION INTÉRESSANTE

Toutefois, le directeur général du Drakkar Steve Ahern s’est dit persuadé de réussir à attirer ce cousin français sur la Côte-Nord. « J’ai discuté avec son agent ce matin et le jeune est actuellement à Columbus. On va se reparler cette semaine. Il a des options, mais ce qui est intéressant pour lui, c’est qu’on va avoir une excellente équipe. La LHJMQ est également un milieu intéressant pour développer des joueurs vers les rangs professionnels. On verra, mais l’option de jouer à Baie-Comeau est intéressante pour lui. On a bon espoir de pouvoir lui offrir ce qu’il y a de mieux pour son développement. Ça, je peux te le jurer. »

UN RUSSE À RIMOUSKI

Quelques rangs auparavant, au 8e échelon, l’Océanic de Rimouski a mis le grappin sur l’attaquant russe Dmitri Zavgorodny. Âgé de 16 ans (il aura 17 ans le 11 août prochain), Zavgorodny a passé la dernière saison entre le programme des moins de 17 ans de l’Avangard d’Omsk, avec qui il a récolté 46 points en 21 matchs, ainsi que leur club de la MHL, l’équivalent du junior en Russie. Là-bas, il a inscrit 12 points en 15 parties. Lors du tournoi des 5 Nation en Russie, il avait été nommé joueur de la compétition.

« Ce n’est pas un joueur à gros gabarit (il fait 5 pi 9 po et 161 lb), et ce n’est pas Andrei Svechnikov non plus. Toutefois, il possède un sens du hockey au-dessus de la moyenne, est intelligent et peut jouer autant en avantage qu’en désavantage numérique », l’a décrit le directeur général et entraîneur de l’Océanic, Serge Beausoleil.

De leur côté, les Saguenéens de Chicoutimi ont mis la main sur un attaquant russe Vladislav Kotkov.