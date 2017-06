N’oubliez pas votre changement d’adresse

A-t-on même besoin de vous rappeler qu’avec le mois de juillet arrive la saison des déménagements ?

Qui plus est, qu’une fois le dos endolori et le réfrigérateur en place, il reste encore à réaliser ses nombreux changements d’adresse. Question de vous aider à profiter de l’été, voici tout de même quelques trucs pour vous simplifier la tâche.

De bons outils

Le gouvernement du Québec présente l’avantage de permettre de changer son adresse pour les principaux services qu’il offre en une seule fois. Ainsi, en visitant le portail de services Québec, vous pourrez notifier plusieurs ministères et services provinciaux de votre nouvelle adresse.

De plus, Postes Canada permet aussi de réacheminer votre courrier vers votre nouvelle adresse pour une cinquantaine de dollars pour quatre mois. Si cela ne remplace pas le fait de faire l’ensemble de vos changements d’adresse, le service permet tout de même de recevoir le courrier provenant de gens que vous auriez oublié d’informer de votre déménagement.

Ainsi, vous pourrez ensuite réaliser vos changements d’adresse pour chaque lettre reçue étant originalement destinée à votre ancienne demeure.

Un nouveau venu

Une nouvelle plateforme web gratuite s’ajoute aux services officiels cette année. Il s’agit de Moving Waldo, créée par la startup montréalaise du même nom.

Cette plateforme se connecte aux principaux fournisseurs de services utilisés au Québec et en Ontario et permet de simplement cocher ceux que vous utilisez et que vous voulez informer de votre changement d’adresse. Si le service ne couvre pas tout, il s’agit tout de même d’un excellent point de départ pour sauver un temps précieux et éviter quelques fâcheux oublis.

Les changements d’adresse à ne pas oublier

Par ailleurs, voici les principaux services pour lesquels la plupart d’entre nous doivent réaliser un changement d’adresse :

Le gouvernement du Québec, via Services Québec

L’Agence du revenu du Canada

Postes Canada

Votre employeur

Votre banque

Vos assurances, tout en pensant à transférer votre assurance habitation

Hydro-Québec, Gaz Métro et autres fournisseurs d’énergie

Votre fournisseur de téléphonie, câblodistribution et internet

Vos abonnements à des journaux et magazines

L’école des enfants

La commission scolaire

Votre municipalité

Vos médecins, dentistes, comptables, avocats et autres professionnels

Vos programmes de points comme Air Miles, Aeroplan et tout programme de fidélité de magasin

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs si vous détenez un permis de chasse

Votre concessionnaire automobile pour le transfert de la garantie, et en cas de rappel

Votre agence de voyages si un voyage est prévu prochainement

Bon déménagement !

