Tandem: le bonheur

Tandem, c’est d’abord un couple au travail comme dans la vie. Le chef Pascal Turgeon et sa conjointe, Ericka Soleilhac, originaire de la magnifique ville d’Arles en Provence. D’ailleurs, lorsque Ericka parle, son accent ensoleille la salle.

Seule la lumière de la Provence manque pour illuminer les lieux. C’est la cuisine qui s’en chargera. Quelle belle maison, quel bon et beau duo...Bonheur!

Style de restaurant

Restaurant Apportez votre vin, dans mon top trois au Québec. Une valeur sûre à des prix bien sages. Les menus dégustations, comme ceux de la table d’hôte, sont exemplaires. Accueil adorable et cuisine personnalisée. Encore mieux que lors de ma première visite!

Décor

Rajeuni, agrandi et embelli, avec maintenant une magnifique cuisine ouverte sur la salle à manger avec un comptoir-bar où l’on peut voir les cuisiniers qui s’activent avec grâce. J’aime beaucoup le nouveau lieu. Une réussite ce changement!

Ambiance

Formidable avec un monde fou. En plus du bon service, pouvoir apporter ses meilleurs flacons de vins, voilà une raison parfaite de visiter Tandem. Tout cela crée une atmosphère joyeuse.

Clientèle

Rarement vu autant de clients avec le sourire. Des clients qui viennent même remercier les cuisiniers après le repas. Bref, du monde heureux et qui le fait savoir.

Le repas

En amuse-bouche, petite crème de morue, douce et onctueuse. Suivi d’une salade de crevettes de Matane, fenouil et aneth sur pain poêlé. Magnifique idée celle du pain poêlé. Un vrai délice! Proposition du jour, os à moelle, thym et jus de veau. L’os est monumental et incroyablement garni. Il manque un peu de cuisson. C’est dommage, car c’est une belle préparation. Aussi, le pain grillé d’accompagnement est trop gras. Avec quelques ajustements techniques, ce plat serait super. Burgots au beurre de miso et chapelure aux bolets. Une bien belle idée. La chapelure est bien savoureuse. Médaillon de cerf grillé et son beurre à l'ail noir et fruits rouges. Mon Dieu, le bonheur! La viande est carrément sublime. Cette fois, la maîtrise technique est totale, un plat cinq étoiles. Le meilleur cerf mangé depuis des années! Macaroni au homard, lardons et sa crème au Piave (fromage). Ne vous fiez pas à cet intitulé simpliste, c’est formidable. Le homard est cuit à la perfection. Les pâtes sont délicates, tendres. La sauce est riche, mais bonne. On se régale! Tarte au citron renversée, une prouesse technique... Le biscuit est formidable et la texture de l’appareil de la tarte au citron renversée, délicate. Un délice! Déclinaison au thé matcha et framboises. La saveur du thé matcha est bien marquée, peut-être un peu trop. Il aurait fallu l’atténuer avec un acidulé. Les framboises ne sont pas assez tranchées pour apporter une réelle harmonie. Mais le travail mérite toute mon attention, puisque malgré tout, c’est bien bon. Bref, quelques allégements côté cuisine seraient salutaires. Les cinq étoiles sont à portée de main!

Le service

Très attentionné et professionnel, le plaisir de faire plaisir est évident. On s’intéresse au bonheur des clients qui sont conquis. Bravo!

Tandem

★★★★

Coup de toque

Dans mon top restaurant Apportez votre vin au Québec.

Coup de torchon

Avec quelques ajustements côté plats, Tandem est au top!

Combien ça coûte?

Environ 70 $ par personne.

L’adresse

586, rue Villeray

Montréal H2R 1H6

Tél. : (514) 277-3339