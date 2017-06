Tentative de meurtre à Beauport en juin dernier: la victime se confie

La victime de la tentative de meurtre survenue le 4 juin dernier sur l’avenue Renouard, dans l’arrondissement de Beauport, dit s’être fait tirer dessus à quatre reprises, alors qu’elle tentait de maîtriser un des deux suspects qui venaient de s’introduire par effraction dans son logement.

Miguel Dufour, qui est toujours hospitalisé, est resté dans le coma pendant plus d’une semaine, après les terribles événements qui auraient pu lui coûter la vie.

Les souvenirs sont flous, mais il se rappelle avoir tenté de maîtriser l’un des deux suspects – qui sont toujours en cavale – lorsqu’il s’est fait tirer dessus.

Il ignore qui sont les deux suspects.

«Je dormais, quand ils sont arrivés. Ils ont défoncé la porte. Ils ont crié le nom de mon frère, c’est tout ce dont je me souviens», rapporte M. Dufour, de son lit d’hôpital.

Atteint quatre fois

«Mon frère n’a pas eu le temps de voir qui ils étaient non plus. J’ai foncé sur eux. J’en ai maîtrisé un en le mettant au plancher. Il a crié à l’aide à l’autre (suspect) et c’est lui qui avait un fusil», poursuit M. Dufour.

C’est à ce moment qu’il a été atteint par balle. «Ils m’ont tiré deux balles dans le ventre, une dans la jambe et une dans la fesse, dénombre la victime. Pour l’instant, je ne marche pas. Je ne sais pas si je remarcherai.»

Malgré l’ampleur des événements, M. Dufour dit ne pas craindre le fait que les suspects sont toujours recherchés. «Je pense que, eux, ils ont plus peur que nous. Ils savent qu’ils sont recherchés», lance-t-il.

Rien à se reprocher

La victime dit ne pas savoir pourquoi les suspects ont voulu s’en prendre à lui et son frère. «Ça fait des années et des années que l’on travaille toujours de 60 à 80 heures par semaine», fait-il valoir.

Le Service de police de la Ville de Québec est toujours à la recherche des deux suspects de cette invasion de domicile et de tentative de meurtre. Vers 23 h 55, le 4 juin dernier, les suspects armés sont entrés par effraction dans la résidence de l’avenue Renouard, dans l’arrondissement de Beauport.