Un beau cadeau

Photo Pierre-Paul Poulin

Félix Auger-Aliassime réalisera un rêve le 8 août lorsqu’il disputera un premier match sur le court central au tournoi de la Coupe Rogers.

«Ce sera une formidable occasion de participer à un tournoi de cette envergure, de jouer devant mes parents, mes amis et le public de Montréal, a commenté le jeune homme. J’ai hâte de me mesurer à l’élite mondiale, question de voir à quel niveau se situe mon jeu. Et je ne peux pas recevoir plus beau cadeau pour mon 17e anniversaire de naissance.»

Plus tôt que prévu

La pression ne lui fait pas peur. « Je vais me préparer le mieux possible et l’important sera d’avoir du plaisir sur le terrain. J’entends m’éclater et savourer cette première expérience. Ce sera une journée magique. Mon objectif sera de disputer le meilleur match possible dans le but de remporter la victoire.

«Le seul stress que je ressentirai viendra de ma part, car je veux m’assurer d’offrir ma meilleure performance. J’ai récemment remporté à Lyon un tournoi du circuit Challenger plus tôt que prévu dans ma carrière et voilà que j’obtiens la chance de prendre part à un tournoi important comme celui de la Coupe Rogers plus tôt qu’anticipé. C’est excitant.»

Et quel adversaire aimerait-il affronter le 8 août ? «Si je pouvais jouer contre Federer, ça serait un rêve», a répondu Auger-Aliassime.

Ça ne se produira pas au premier tour puisque Federer obtient automatiquement un laissez-passer pour le second tour à titre de tête d’affiche.

Avant le tournoi de la Coupe Rogers, Auger-Aliassime participera aux tournois Challenger de Winnipeg, de Gatineau et de Granby.