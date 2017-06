Un marathon pour une bonne cause

Cent trous de golf, c’est le marathon dans lequel se lanceront près de 75 irréductibles golfeurs, lundi prochain en Estrie, dans le cadre du Défi golf RBC pour la sclérose en plaques.

L’objectif de cette 22e présentation qui se tiendra simultanément dans les clubs de golf Château-Bromont, Royal Bromont et au Parcours du Vieux Village, est d’amasser plus de 350 000 $ au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Les participants pourront au choix aligner l’équivalent de cinq rondes et demie ou effectuer 250 coups. Une chance inouïe pour les maniaques de la petite balle blanche de s’élancer pour une cause importante.

Depuis ses débuts, cette cause a récolté 3,4 M$ pour financer la recherche sur la sclérose en plaques et offrir les services essentiels aux personnes qui en sont atteintes. Au Canada, le pays le plus touché au monde, près de 100 000 personnes souffrent de cette maladie auto-immune s’attaquant au système nerveux central. Elle touche près de 20 000 Québécois.

Cette année, le Défi a ajouté un allié de puissance. L’ex-joueur de la LNH Guillaume Latendresse a décidé de s’impliquer puisque sa mère, Linda, a été diagnostiquée de la maladie il y a quelques années.

« Il faut montrer que nous sommes capables de supporter cette cause et amasser de l’argent. On dirait qu’il n’y a pas de porte de sortie pour les gens atteints de cette maladie. Pour l’instant, on peut la ralentir, mais on ne peut pas la guérir, a expliqué l’ex-attaquant du Canadien en entrevue avec Le Journal. En effet, même s’ils sont sur une bonne piste, les chercheurs n’ont trouvé aucun remède pour en guérir.

« Pour les gens qui sont en santé, c’est important d’investir du temps et de l’argent pour ceux qui sont malades, a enchaîné celui qui a développé une passion pour le golf. Quand je lui ai annoncé que je relèverais le défi pour sa maladie, elle était très contente. Elle sera avec mon père et moi au banquet dimanche. »

Un voyage marquant

C’est alors qu’elle était enceinte de Guillaume que Mme Sanche a su qu’elle était atteinte de la sclérose en plaques. La maladie ne s’était toutefois pas aussitôt déclarée selon le récit de Latendresse. C’est plutôt lors d’une visite à son frère Olivier, en Autriche, qu’elle a créé une véritable onde de choc dans la famille. Au début de la cinquantaine, sa vie a aussitôt changé.

«Elle l’avait accepté et elle vivait bien. Plus petit, on plaisantait quelques fois en disant qu’elle avait le syndrome Ikea quand elle tremblait un peu. Mais ça s’est déclaré tout d’un coup lors d’une sortie en jogging avec mon père en Autriche. C’était sa première véritable crise. Elle a complètement bloqué», a raconté l’homme de hockey âgé de 30 ans.

« On a bien vu que ce n’était plus seulement un syndrome, a-t-il continué. Elle a reçu le vrai diagnostic. Ç’a été un choc pour tout le monde. Cette femme d’énergie et de bonne humeur toujours prête à tout s’est retrouvée rapidement limitée. La dynamique familiale a complètement changé. »

Latendresse est donc bien placé pour savoir comment vivent les gens qui en souffrent. C’était donc important pour lui de relever le défi des 100 trous de golf.

Pour ses amies et collègues

Coprésidente d’honneur en compagnie du vice-président et directeur général de RBC Dominion, Paul Balthazard, Jocelyne Cazin participera une 14e fois à ce défi.

L’animatrice, auteure et conférencière compte quatre membres de son entourage aux prises avec cette maladie imprévisible. « La dernière amie qui m’a annoncé qu’elle en était atteinte était ma recherchiste à l’émission Dans la mire sur les ondes de TVA. Édith Hammond avait alors 32 ans, a raconté Mme Cazin lorsque Le Journal l’a rencontrée cette semaine au club de golf Val-Morin dans les Laurentides, où elle pratique son sport préféré. Je pensais à m’impliquer différemment, mais cette histoire m’a convaincue de poursuivre l’aventure plus longtemps. C’est ainsi possible de joindre l’utile à l’agréable. »

Selon elle, un marathon de 100 trous devrait attirer tout autant de golfeurs. Il n’est donc pas trop tard pour astiquer ses bâtons et tenter l’aventure.