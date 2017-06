Une division scolaire au Tournoi pee-wee

Un mois après qu’Hockey Québec et les réseaux de hockey scolaires ont enterré la hache de guerre, le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a annoncé mercredi qu’une nouvelle division scolaire serait ajoutée à la saison 2018 de l’événement.

Cette nouvelle classe comprendra huit équipes pour la première année, dont au moins la moitié proviendra de la Belle Province.

Les trois ligues scolaires — la LHPS, la LHIQ et le RSEQ — seront impliquées. Le reste des équipes proviendra des États-Unis, de l’Ontario ou des Maritimes. « Ça fait longtemps qu’on veut en rentrer du scolaire, a reconnu le directeur général du Tournoi pee-wee, Patrick Dom, mercredi matin. On avait fait un projet pilote avec l’Académie St-Louis il y a quelques années. Toutefois, les divergences d’opinions entre Hockey Québec et les réseaux scolaires avaient ralenti le processus. Maintenant que c’est réglé, on peut aller de l’avant et faire quelque chose d’intéressant. »

En ajoutant une classe de huit équipes, Patrick Dom sait pertinemment qu’il recevra non seulement plus de demandes d’inscriptions, mais que, par le fait même, il devra refuser plus d’équipes. Puisque le nombre d’équipes admises demeurera à 120, huit équipes provenant du réseau civil devront passer leur tour.

« On s’est toujours dit que les petits gars qui choisissent le réseau scolaire avaient le droit de jouer au Tournoi pee-wee. Je sais que c’était une épine dans le pied de plusieurs, car certains responsables m’ont déjà dit que les joueurs attendaient d’avoir terminé leur stage pee-wee avant de se joindre au réseau scolaire parce qu’ils voulaient participer au Tournoi. »

DES GALERIES À WENDAKE

D’ailleurs, puisqu’il n’y aura plus de hockey aux Galeries de la Capitale, le Tournoi pee-wee s’est entendu pour trois ans avec le tout nouveau centre sportif de Wendake. Les matchs hors concours seront donc pour la majorité tenus sur la réserve de la nation huronne-wendat. « On continuera toutefois notre partenariat avec les Galeries, a assuré Dom. Il y a aura encore du patinage libre, donc ça deviendra plus une activité pour les joueurs qu’un endroit où jouer un match de hockey, au même titre que lorsqu’ils vont au Village Vacances Valcartier. »