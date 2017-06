LINDSAY, Jean-Charles



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 22 juin 2017, à l'âge de 93 ans et 9 mois, est décédé paisiblement monsieur Jean-Charles Lindsay, époux de feu dame Rollande Gamache. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 30 juin 2017 de 14 h à 17 h et de 19h à 21h et le samedi 1er juillet 2017 de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil sa fille Johanne (Jean Demers); ses petits-fils: Philippe, Alexandre et Gabriel; ses arrière-petites-filles: Océanne et Léa; ses belles-sœurs de la famille Gamache: Marie-Claire (feu Roger Malouin), Fernande (Georges Moreau), sœur Gisèle et Solange Michaud (feu Robert Gamache) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Unité coronarienne de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association de votre choix.