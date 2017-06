MARCEAU, Jeannelle Paré



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 23 juin 2017, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée madame Jeannelle Paré, épouse de feu monsieur Lionel Marceau, fille de feu monsieur Clovis Paré et de madame Alfreda Audet. Elle demeurait à Saint-Anselme, autrefois de Honfleur. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Hervé (Françoise Dutil, Claude Laurent), Nelson (Francine Lachance), Raynald, Céline (Guy Lacasse), Ginette (Ghislain Roy), André (Line Noël), Ghislain (Suzanne Bourgault) et feu Daniel; ses petits-enfants: Yan, Nancy, Sonia, Karina, Éric, Kevin, Alexandre et leur conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants: Laurianne, Zachary, Amanda, Alicia, Xavier, Anna, William, Marjorie et Louanne; ses soeurs: Hortense et Colette; sa belle-soeur Marie-Marthe Marceau; son amie d'enfance Madeleine Harvey; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre de nombreux frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués durant les 6 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera à lale vendredi 30 juin de 19h à 21h et le samedi 1 juillet à compter de 9h.