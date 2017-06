BOUCHARD, Jacques



Au Centre hospitalier St-Joseph de Malbaie, le 20 juin 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jacques Bouchard, époux de madame Jeanne D'Arc Marois, il était le fils de feu madame Alice Mercier et de feu monsieur Joseph Bouchard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14h à 16h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Marie-Claire) et Lyne (Serge Descoteaux); ses petits-enfants: Pierre-Olivier et Katerine; ses frères et sœurs: feu Robert (Irène Martineau), feu Hélène (Gaston Auger), Jean (Juliette Beaudet), André (Carole Doré) et Michel; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il est allé rejoindre Gemma, Rolande (Paul Archambault), Suzanne (Roger Côté), René (Huguette Duchêne), Paul-Henri (Rita Lemieux) et Thérèse (Roland Mainguy). Un remerciement tout particulier au personnel de l'unité des soins palliatifs du Centre hospitalier St-Joseph de Malbaie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François-D'Assise) Téléphone : 418 525-4385. Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.