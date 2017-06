PAQUETTE, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 juin 2017, est décédé à l'âge de 72 ans, monsieur Jacques Paquette, né à Maniwaki. Il laisse dans le deuil son épouse en 2ièmes noces madame Ghislaine Quimper; ses enfants Jean-Pierre et Marie-France (Claude Boucher); sa petite-fille Kassendra; son frère Claude (Elizabeth Picard); ses beaux-enfants: Yves, Caroline et Annick Trépanier, leurs enfants Hugo, Antoine, Kloé et Andy; ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces, plusieurs autres parents et amis. Merci au docteure Lucie Morneau pour le suivi bienveillant à domicile ainsi qu'au Service d'entraide de Saint-Nicolas et aux bénévoles d'Albatros. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Service d'entraide de Saint-Nicolas ou à Albatros Québec. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 30 juin de 19h à 22h et le samedi 1er juillet à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial pour la mise en terre.