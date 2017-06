ALLAIRE, Pierrette Jalbert



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 23 juin 2017, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédée madame Pierrette Allaire, épouse de feu monsieur Charles-Auguste Jalbert, fille de feu dame Éva Asselin et de feu monsieur Jean-Pierre Allaire. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. La disposition des cendres suivra au Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Yves, Pierre (Suzanne Zalatan), Daniel et Yolaine (Éric Landry). Ses petits-enfants : Éric (Marie-Josée Bertrand), Manon (Daniel Dumas), Martin (Mélanie Jutras), Sonia (Yannick Proulx), Isabelle (Luc Gagné) et Danik. Elle a eu la chance de voir ses arrière-petits-enfants : Sarah-Eve, Audrey-Maude, Alexia, Élisabelle, Charles-Olivier, Nalya, Jason et Dominique. Elle est allée rejoindre son frère Roger (Louisette Côté). Sans oublier les membres de sa belle-famille Jalbert, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et plusieurs ami(e)s dont son amie d'enfance Madeleine Sensal. La famille remercie très sincèrement le personnel soignant, spécialement la Docteure Isabelle Groleau des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise, pour les excellents soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François-D'Assise), service des soins palliatifs, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385,Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.caSite web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.