ALTHOT, Gisèle Hurens



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 23 juin 2017, est décédée dame Gisèle Hurens, épouse de feu monsieur Yvon Althot. Née à Montmorency, le 26 juin 1931, elle était la fille de feu dame Rose-Anna Tremblay et de feu monsieur Jean-Baptiste Hurens. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Grégoire à une date ultérieure. Madame Althot laisse dans le deuil ses enfants: Carol (Diane Charuest), Maryse (Russel Robitaille), Chantal (Denis Bernier); ses petits-enfants: Vincent-Raoul (Isabelle), Karine (Madison), Emilie (Marc), Gabriel, Cédric; ses arrière-petits-enfants: William, Eloïse, Victor, Alice; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Marcel (feu Thérèse), Gaston (Louisette), feu Jean-Charles (Pauline), feu Rolande (Joseph-Henri), feu Jacques (Rachel), feu Maurice (Monique), feu Denis (feu Nicole), Michel (feu Lise); de la famille Althot: feu Irène, feu Jeannette (feu Robert), feu Thérèse (feu Lucien), Fernande (feu Fernand-Louis), feu Antoinette (feu Robert), feu Jean-Luc (feu Ghislaine) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Résidence La Beauportoise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, Site : www.rubanrose.org, Tél. : 1 877 990-7171, poste 250. Les funérailles sont sous la direction de