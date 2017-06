DAIGLE, Denise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 juin 2017, à l'âge de 62 ans et 6 mois, est décédée madame Denise Daigle, épouse de monsieur Gaston Demers. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle est allée rejoindre ses parents Lauréanna Dubois et Albert Daigle ainsi que son père adoptif Hypolite Martineau. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gaston, ses frères et sœurs: Ernest (feu Alice Garneau), Rachel (Antonio Tanguay), Estelle (feu Jean-Luc Croteau), Marie-Ange (feu Raymond Bolduc), Henri (Martine Savoie), feu Roland (feu Monique Fournier), feu Gabrielle (Fernand Brousseau), feu Thèrèse (Roger Bolduc), feu Monique; sa filleule Annie Bergeron; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Demers: Marcel (Diane Auger), Lise (Charles-Henri Rousseau), Jacques (Claire Bélanger), Michel (Louise), Jean-Claude (Stéphane Bourget); ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Denise.où la famille vous accueillera à compter de 9h. L'inhumation des cendres suivra au cimetière paroissial. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3. Site internet: www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire