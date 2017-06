DUMONT, Jeanne D'Arc Charest



À la Résidence Chenous de Saint-Alexandre, le 25 juin 2017, est décédée à l'âge de 84 ans et 7 mois Mme Jeanne D'Arc Charest, épouse de feu M. Gilbert Dumont; fille de feu Mme Bernadette Bouchard et de feu M. Émile Charest. Elle demeurait à Saint-Alexandre de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale samedi 1er juillet 2017 12 h à 14 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Benoit Turgeon), Jacques, Benoit, Lyne (Roger St-Pierre), Mario (Sylvie Lebrun), Sylvie (Alain Roy); ses petits-enfants: Karyne, Julie, Dale, Sébastien, Meggie, Jérôme, Adam, Anne-Sophie, Simon; ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Charest et Dumont ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés à la Résidence Chenous pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, 235, avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec) G4W 3A7. La direction des funérailles a été confiée à la