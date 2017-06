ROY, Candide Marceau



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 20 juin 2017, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Candide Roy, fille de feu Aristide Roy et de feu Agathe Couture, épouse de feu monsieur Gérard Marceau. Elle demeurait à Québec.le vendredi 30 juin 2017 de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h.La famille vous accueillera à l'église une demi-heure avant la cérémonie pour les condoléances. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Robert (Élaine Grégoire), Lucie (Jean-Marc Cormier), Maryse (David Filion) et Paule (Mario Denis); ses petits-enfants : Barbara Lépine (Jean-Sébastien Lirette), Antoine Filion (Neda Nasseri) et Marc-André Filion (Katrina Marr), son arrière-petite-fille Mara-Jade Lirette. Elle était la soeur de : feu Jean-Paul (Antoinette Deschenes), Margo (feu Art Currie), Murielle (feu Gérard Roy), feu Marcel (feu Lise Bureau), Pierre A. (feu Nicole Plourde), feu Paul-André (Raymonde Goupil), feu Jacques (Louise Champagne), Madeleine (Gilles Desrochers), Claude (Denise Grimard), Suzanne (Richard Fredette), feu Bernard (Colette Lauzon), Lise (Michel Lafortune). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Marceau, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs ainsi que celui du 2e étage de l'Hôpital Jeffery Hale pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale (soins palliatifs), 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2109, Québec (Qc) G1S 2M4 418 684-2260.