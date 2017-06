MAGUIRE SOUCY, Louise



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 14 juin 2017, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Louise Maguire Soucy, épouse de monsieur Jean-Claude Soucy. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Jean-Claude Soucy; ses enfants: Marie-Claude (Eric Johnston) et Erick (Nancy Baronet); ses petits-enfants: William, Philippe et Mathylde; ses frères et sœurs: feu Willie (feu Thérèse Morency), feu Dorothée (Marcel Auclair), feu Patrick J. (feu Adelaine Walsh), feu John (feu Pierrette Garrant), feu Jane (feu Yvon Desgagnés), feu Pauline (feu René Roy), Robert (Pauline Beaulieu), Jacqueline, Lawrence (Louise Fiset), Rita, Jacques et Suzanne (Michel Angers); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du département d'Oncologie de l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec et le personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 tél. : 418-683-8666 www.cancer.ca