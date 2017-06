LANGLOIS, Gilles



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 28 mai 2017, est décédé à l'âge de 73 ans, la veille de son 74e anniversaire, monsieur Gilles Langlois, ex-propriétaire de la Maison du Panier de Fruits. Il était l'époux de dame Carole Lortie, fils de feu Théodore Langlois et de feu Marie-Blanche Beaulé. Il demeurait à Québec.le mardi 4 juillet 2017 de 9 h à 10 h 30.et de là au cimetière St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Marie, Jeanine (feu Robert Plante), Denise (Lucien Paré), feu Huguette (feu Jean Gouge), feu Théodore Jr. (Raymonde Daigle), Charles (feu Louisette Grégoire), Marc-André (Céline Beauregard) et Jocelyne, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lortie : Yvon (Françoise Blouin), Claudette (feu Fernand Vallerand), Clément, Gilles, Mireille, Lise (feu Jean-Guy Ferland), Francine (Guy Couture) et Diane (Gilles Girard).