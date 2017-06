AUDET, Marie



À l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec, le 27 juin 2017, à l'âge de 53 ans et 9 mois, est décédée dame Marie Audet, épouse de M. Simon Labbé, fille de dame Louise Goulet et de feu Rosaire Audet. Elle demeurait à Saint-Augustin de Desmaures, autrefois de Saint-Joseph-de-Beauce.Départ du funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. à 14 h 15et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Saint-Joseph, vendredi, jour des funérailles, à compter de 12 h 30. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil son époux Simon Labbé; ses enfants : Antoine, Thomas et Laura Labbé; sa mère Louise Goulet (feu Rosaire Audet); ses frères : Louis (Béatrice Spénard), Daniel (Martine Lambert) et Jean; sa soeur Andrée (Guy Jacques); sa belle-mère Florence Turcotte (feu Henri-Paul Labbé); sa belle-soeur Francine Labbé, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein (1155, René Lévesque, Boul. W # 1705, Montréal, Québec, H3B 3Z7).