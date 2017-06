PRÉVOST, Clément



À la résidence le Quartier Sud, le 26 juin 2017, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Clément Prévost, époux de madame Lise Lefebvre, fils de feu monsieur Louis Prévost et de feu madame Marie Blanchette. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil son fils Benoit (Caroline Théberge); ses petits-enfants: Catherine et Nicolas; ses frères et soeurs: feu Napoléon (Fabienne), feu Thérèse, feu Daniel (Georgette), feu Marc (Lucienne), feu Octave (Marguerite), Joseph (Claire), feu Bernadette et Albert (Denise); son beau-frère et sa belle-soeur de la famille Lefebvre: Denis (Lucette) et feu Lillian (André); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dre Ethel Higgins et les deux infirmières du CLSC, mesdames Cindy Prud'homme et Claudie Franchon-Cantin pour leur présence et leur grande humanité. Sincères remerciements également au personnel du Quartier-Sud, département Signature, pour avoir soutenu et accompagné Clément ainsi que sa famille. Compenser l'envoi de fleur par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera aule vendredi 30 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 1 juillet à compter de 10h30.