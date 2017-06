MARQUIS, Denise Desrochers



Au CHSLD Chanoine-Audet de Saint-Romuald, le 23 juin 2017, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Denise Desrochers, épouse de feu monsieur Philémon Marquis. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse Desrochers (époux en premières noces de feu Henriette Girard et en deuxièmes noces de feu madame Florida Charest). Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Céline Couture), Denis (Lucie Côté), Michel, Benoit (Diane Gosselin), Christine (Jean Fournier) et Marie-Hélène (Normand Gagné); ses petits-enfants : Marie-Andrée, Lydia, Yannick, Julien, Kevin, Éric, Philippe, Jean-François, Marie-Pier, Pierre-Olivier, Antoine, Mélissa et leur conjoint(e) ainsi que de nombreux arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs : Gilberte Marquis (feu Jean-Marie April), Lucie Marquis et Jeanne-d'Arc Lebel ( feu Paul-Émile Marquis); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa soeur, ses frères, beaux-frères et belles-soeurs. Nous voulons dire un merci spécial au Frère Normand Dessureault du Juvénat de Saint-Romuald pour nous avoir accompagnés dans les derniers moments de la vie de notre mère, à tout le personnel infirmier du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins apportés durant toutes ces années, ainsi qu'aux bénévoles pour leur gentillesse et leurs petites attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe ou à un don à l'organisme de charité de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera à la résidencede 10h à 12h.