BROCHET, Dr Carl



Au C.I.S.S.S de la Gaspésie, Hôpital de Chandler, le 8 juin 2017, est décédé à l'âge de 74 ans, Docteur Carl Brochet de Ste-Thérèse. Il était l'époux de feu dame Ginette Croteau, fils de feu monsieur Walter Brochet et de feu dame Stella Brotherton. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Marquita (Martinello), Joyce, Winston, Phyllis (Swan), Marion, Leslie, Walter, Melvin et Edmond; ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces et de nombreux parents et amis(es). La famille recevra les condoléancesde 10h30 à 10h55oùLa direction des funérailles a été confiée au salon funéraireToute marque de sympathie à la famille peut se traduire par un don à la fondation du CSSS du Rocher Percé, 451, Mgr Ross est, Chander, P.Q. G0C 1K0