LAPLANTE, Francine Léger



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 23 juin 2017, est décédée à l'âge de 69 ans et 3 mois Mme Francine Léger; épouse de M. Raymond Laplante; fille de Mme Rita Coderre et de feu M. Antoine Léger. Elle demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 13 h à 15 h.et de là au crématorium. Les cendres de madame Léger seront déposées ultérieurement au columbarium de la Résidence funéraire Daniel Caron de Saint-Pascal. Elle laisse dans le deuil son époux, Raymond Laplante; sa mère, Rita Coderre (feu Antoine Léger); ses sœurs: Lorraine (Normand Bourgeois), Louise (André Boudreau), Pierrette (Louis Desrochers); sa belle-mère, Rose-Hélène Charest (feu Arthur Laplante); les enfants de son époux: Stéphane, Martin, Éric et leur conjointe; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Léger et Laplante ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés aux médecins et personnel de l'hôpital Notre-Dame de Fatima pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la