MARCOTTE, Ginette Béland



À l'Hôpital Laval, le 24 juin 2017, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Ginette Béland, fille de feu dame Marie-Rose Latulippe et de feu monsieur Lucien Béland, épouse de monsieur Martin Marcotte. Elle demeurait à Pont-Rouge.La famille vous accueillera à l'église 1 h 30 avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Martin Marcotte, ses enfants: Mario (Julie Langlois), Annie et Denis; ses petites-filles: Dallya et Malicya. Elle était la sœur de: feu Albert Béland et Raymonde Gariépy (feu Denis Janelle). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: Camille Marcotte (feu Raymond Douville), Rina Marcotte, feu Maxime Marcotte (feu Denise Gauthier), Danielle Marcotte (Jean-Guy Denis), Cyrille Marcotte (Lise Bédard) et France Marcotte (Raymond Matte). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs cousins et cousines, dont ceux de la famille Latulippe et Gariépy, neveux, nièces, parents et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Régional de Portneuf et l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval - Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, tél. : 418-656-4999. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.