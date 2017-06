MASSON, Clément



À l'Hôpital de Montmagny, le 24 juin 2017 à l'âge de 86 ans est décédé M. Clément Masson, époux de Mme Thérèse Caron. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon. Les proches de la famille se recueilleront lors d'une cérémonie privée. Le défunt a été confié à la Résidence funéraire Boulanger pour crémation. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Tim Young), Lise, Marie-France, Suzanne, Sylvain (Nancy Labrosse), Jérôme, Caroline (Jean Després); ses petits-enfants : Calvin et Christine Young, Rafaël et Jérémie Blais Masson, Etienne et Jeanne Masson Makdissi, David Masson, Evelyne et Alicia Després; Il était le frère de : Marguerite (feu Lorenzo Picard), feu Claude (Gisèle Fortin), Colette, feu Paul-André (feu Angéline Chabot), Henriette, Rolande (Jacques Morissette), Camille (Lucien Caouette), Georges (Sarah Couette); de la famille Caron, il était le beau-frère de : feu Napoléon (feu Jeannette Landry), feu Jeanne d'Arc (feu Roland Morin), feu Lauréat (feu Rita Fournier), feu Patricia (feu Jules Fournier), feu Paul-Emile (feu Marcelle Raymond), feu Gracia (feu Raymond Aubé), feu Gérard, Patrick (feu Jeanne Bernier), feu Raymond (feu Pierrette Bernatchez), feu Roger (feu Vilma Landry, feu Henriette Fafard), Carmen, feu Adrien (feu Imelda Cloutier, Elise Pelletier), feu Georges-Henri (Lucille Leclerc), feu Marcel, feu Marie-Marthe (Jean-Paul Boivin), Martin (Jeanne d'Arc Couillard), feu Philippe Lord (Solange Picard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces et des amis très proches : Jean-Pierre Côté, Réjean Vaillancourt et Antonio Paradis. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :