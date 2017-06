LEBRUN, Pierre



Paissiblement entouré de ses fils, à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 juin 2017, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Pierre Lebrun. Il demeurait à St-Ferréol-les-Neiges, Québec.Selon les volontés de monsieur Lebrun, la famille vivra ce moment de deuil en toute intimité. Il laisse dans le deuil ses fils : Alexis et Félix ; son frère Jean ; ses sœurs : Louise et Anne ; Dominique Dapozzo (la mère de ses fils) ; son amie Michèle Lavoie, ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.