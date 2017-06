COUILLARD, Johanne



À la Maison Michel-Sarrazin, le 18 juin 2017, à l'âge de 61 ans, est décédée paisiblement et entourée de sa famille, dame Johanne Couillard, épouse de monsieur Pierre Faucher, fille de feu monsieur Évariste Couillard et de feu dame Mirielle Corriveau. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Pierre Faucher; son fils Pier-Luc (Catherine Bégin); ses frères et soeurs : feu Gilles (Line Godbout), Gaston (Guylaine Rousseau), Francine (Raymond Legros), Jocelyn (Guylaine Morin), feu Louison, Réjean (Pascale Chabot) et Christiane (Martin Robichaud); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Faucher : Claudette (Jean Roy) et Michel (Marie-Paule Proulx), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Un merci tout spécial également à sa soeur Francine pour tout le temps passé à ses côtés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (QC), G1T 1P5, tél. :418-688-0878.