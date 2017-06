ROY, Danielle "Dany"



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juin 2017, à l'âge de 54 ans, est décédée madame Danielle "Dany" Roy, conjointe de monsieur Jean Chouinard, fille de madame Rita Couture et de feu monsieur Robert Roy. Elle demeurait à Sainte-Claire. Outre son conjoint et sa mère, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Francine (André Leblanc), feu Denise (Clermont Lacasse), feu Normand (Aline Laliberté), Victor (Nicole Dubreuil) et Nicole (Gaston Baillargeon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Chouinard: Lise (Michel Turcotte), Francine (Denis Lamarche), Lucie (Raymond Proulx), Renée (Bruno Napert) et Isabelle (Gaston Beaudoin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements au personnel de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié à l'Unité des soins palliatifs (www.fhdl.ca). La famille vous accueillera auà compter de 14h.