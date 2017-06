TRÉPANIER, Alain



C'est à son domicile de St-Jacques-de-Leeds qu'Alain nous a quittés le 24 juin 2017 à l'âge de 61 ans, après 15 années à combattre le cancer avec courage et détermination. Il rejoint ses parents André Trépanier et Charlotte Montminy, ses soeurs: Josée et Anne, son frère: Sylvain et sa belle-soeur Isabelle Faucher. Il laisse dans le deuil ses frères: Roch, Serge, Gilles et France, ses soeurs Renée et Luce, les proches de la famille: Diane, Louise, Sylvie et Élisabeth, son neveu et ses 9 nièces, plusieurs oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que de nombreux amis(es). La famille recevra les condoléancesà compter de midi auUn immense merci au Dr Félix Couture, Hémato-oncologue, à Marie-Christine Houde, infirmière pivot et à tout le personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins, leur soutien et leurs encouragements. Nous retiendrons d'Alain un message d'espoir et de persévérance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer 3330, rue King Ouest bureau 130, Sherbrooke Qc, J1L 1C9 (www.cancer.ca/quebec/souvenir). La famille a confié la direction des funérailles à la